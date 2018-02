CP alarga descontos com pessoas com deficiência

A CP e o Instituto Nacional de Reabilitação (INR) assinaram ontem uma alteração ao protocolo já vigente para as pessoas com mais de 60% de incapacidade possam ter 20% de desconto no bilhete para qualquer comboio da empresa pública.

O descontro entrará em vigor a partir de 1 de março, bastando apresentar o Atestado Multiusos.

O protocolo, em vigor desde abril de 2016, já previa descontos de 75% para pessoas com incapacidade, mas se fosse igual ou superior a 80%. Agora, o protocolo alarga os possíveis beneficiários.

Cerca de 100 mil pessoas beneficiaram destes descontos nos últimos dois anos.