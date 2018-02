Inglaterra. Carvalhal oferece pastéis de nata aos jornalistas (com vídeo)

Fase muito positiva do treinador português do Swansea, que está inclusivamente nomeado para treinador do mês, juntamente com José Mourinho

Em pleno período de estado de graça no Swansea, Carlos Carvalhal dificilmente podia ter mais motivos para sorrir. As conferências de imprensa da equipa galesa têm ficado marcadas por analogias divertidas do técnico português, que esta quinta-feira protagonizou mais um momento de boa disposição.

Carvalhal apresentou-se perante os jornalistas com os típicos pastéis de nata portugueses, distribuindo-os pelos repórteres presentes. Mais tarde, durante a conferência, interrompeu a pergunta de um deles para lhe dizer que tinha resquícios de um pastel na boca...

Carlos brings a little bit of home to the press pack ahead of today’s press conference… 😁 pic.twitter.com/J0Yoth7JYH — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 8 de fevereiro de 2018

Momentos divertidos do técnico luso, que está a registar um início verdadeiramente fulgurante no banco do Swansea. Em dez jogos, conseguiu cinco vitórias, duas das quais perante Liverpool e Arsenal, tirando a equipa da zona de despromoção - onde estava afundada desde o início da temporada. Além disso, garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Taça inglesa com uma vitória recorde: 8-1 perante o Notts County, da quarta divisão.

Os triunfos sobre Liverpool e Arsenal, bem como o empate perante o Newcastle, valeram a Carvalhal a nomeação para treinador do mês na Premier League, juntamente com José Mourinho, que guiou o Manchester United a três vitórias e uma derrota em janeiro, mantendo para já o segundo lugar, a 13 pontos do líder e rival City e já com cinco de avanço sobre o Liverpool, terceiro.

Os dois treinadores portugueses têm como adversários na corrida por esta distinção Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), Eddie Howe (Bournemouth) e David Moyes (West Ham).