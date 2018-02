Parlamento Europeu vota moção sobre fim da mudança de hora

A moção sobre a possibilidade de acabar com a mudança da hora foi colocada em votação pela Finlândia, depois do país ter feito uma petição pública que pedia o fim da alteração da hora.

A União Europeia é a responsável pela alteração da hora na Europa, que obriga 28 países a alterar a hora duas vezes por ano, em março e outubro.

Segundo a Reuters, quem critica este sistema defende que esta mudança pode provocar problemas de saúde a longo prazo.

Há estudos científicos que mostram que a mudança horária pode provocar discrepâncias no sono e pode prejudicar a produtividade no trabalho. Outros estudos demonstram que uma hora a mais de sol no inverno e no verão pode ajudar a reduzir acidentes na estrada e poupar energia.

A moção foi aprovada – com 384 votos a favor e 153 contra – e agora a Comissão Europeia vai analisar os feitos da mudança de hora e, caso seja necessário, vão alterar a regra.

Fora da União Europeia, alguns países como a Rússia, Islândia e Turquia decidiram acabar com os horários de verão e inverno.