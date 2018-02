Tiroteio à porta de discoteca em Fafe faz um ferido grave

Um tiroteio à porta da discoteca “Praça da Música”, em Fafe, fez um ferido grave, conta o Jornal de Notícias.

O jornal escreve que o incidente começou com um desentendimento entre um cliente e um segurança. O cliente terá ido buscar uma pistola ao carro e, ao disparar na direção do segurança, atingiu um homem de 30 anos com três tiros, que se colocou à frente do segurança.

O homem foi assistido pelos bombeiros de Fafe e foi levado para o hospital de Guimarães. Está em estado muito grave.