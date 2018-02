Carlos Carvalhal continua a fazer sucesso: “We put all the meat in the fire” | VÍDEO

Carlos Carvalhal continua a entusiasmar os adeptos do Swansea. Em 11 jogos só perdeu um. Desta vez venceu o Brunley por 1-0.

No fim do último jogo, Carvalhal utilizou uma expressão curiosa para explicar a estratégia da sua equipa no jogo: “We put all the meat in the fire”, que é como quem diz “pusemos a carne toda no assador”, expressão utilizada pelo antigo treinador Quinito.

Esta não é a primeira vez que Carvalhal surpreende nas conferências de imprensa. O técnico português tem já uma série de frases curiosas que têm surpreendido os ingleses.

Depois da vitória frente ao Burnley, Carvalhal conseguiu tirar a equipa da zona de despromoção.