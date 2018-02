Detido homem que transportava cocaína em nádegas falsas

Um indivíduo de nacionalidade brasileira foi detido na semana passada no aeroporto de Lisboa por transportar um quilo de cocaína numas nádegas postiças, além de várias bolotas no interior do organismo.

As imagens que acompanham o comunicado da Polícia Judiciária mostram dois sacos de droga acomodados no forro de uns calções de banho do homem que chegou a Lisboa num voo proveniente de Belém do Pará, Brasil.

Segundo a PJ, a quantidade de droga transportada correspondia à suficiente para pelo menos cinco mil doses individuais.

O suspeito ficou em prisão preventiva juntamente com um outro detido. Sobre ambos recaem “fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes”. A operação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, depois de ter recebido o alerta da Autoridade Tributária e Aduaneira.