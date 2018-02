Amazon dispensa centenas de pessoas

As dispensas, noticiadas pelo “Seattle Times”, incluem pessoas na sede e várias outras delegações em todo o mundo, e a maior parte são no negócio de venda direta aos consumidores.

A empresa de tecnologia emprega 560 mil pessoas em todo o mundo, 40 mil das quais em Seatle, e vai empregar mais 50 mil na sua nova sede nos EUA, a H2Q, num investimento de 5 mil milhões de dólares.

“Como parte do nosso processo de planeamento anual, estamos a fazer ajustes de pessoal na empresa – com pequenas reduções em alguns locais e grandes contratações em outros”, revelou a empresa em comunicado citado pela imprensa internacional.

No final de janeiro o “Jornal de Negócios” noticiou que a Amazon pode chegar oficialmente a Portugal ainda no primeiro trimestre deste ano. Citando fonte próxima do processo, o diário diz que a gigante do comércio eletrónico está em conversações com o Município do Porto para se instalar na “zona nobre da Boavista”.

A Câmara do Porto e o Ministério da Economia escusaram-se de comentar a informação. Já fonte oficial da multinacional explicou que a política da empresa não permite comentar especulações.

O mercado português de comércio eletrónico terá crescido 12% para os 4,7 mil milhões de euros em 2017, depois de em 2016 já ter apresentado um aumento de 10% das vendas.

Segundo a consultora Kantar Retail, a Amazon deve ter fechado o ano de 2017 com uma faturação de 138 mil milhões de dólares, quase 121 milhões de euros.