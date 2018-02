Mercado 31 de Janeiro pode vir a ter o nome de Açucena Veloso

A Associação de Comerciantes nos Mercados de Lisboa (ACML) vai propor à câmara que o Mercado 31 de Janeiro se passe a chamar “Mercado Açucena Veloso”, em homenagem à peixeira e empresária Açucena, a “peixeira dos chef’s”, que morreu num acidente de viação no passado domingo. A iniciativa foi divulgada na página de Facebook da Associação, da qual Açucena Veloso era membro desde 1988 e onde tinha um cargo de dirigente desde 2013.

Açucena, que tinha 65 anos, marcou a vida do mercado e de todos os que por lá se aviavam, além de se ter tornado presença assídua nas páginas sobre gastronomia como a fornecedora dos mais badalados restaurantes da capital. Na hora da despedida, muitos foram os chefs conceituados e os clientes anónimos que notaram a simpatia, eficácia, disponibilidade e empenho da peixeira que era um verdadeiro símbolo deste mercado, onde os seus pregões se confundiam com a história daquelas paredes.

Açucena Veloso começou a trabalhar no Mercado 31 de Janeiro com 9 anos, a vender limões. “Mas rapidamente a sua paixão pelo peixe fez-se sentir começando a ajudar outras peixeiras mais velhas, a sua destreza e amor pelo pescado veio ao de cima e começou o seu próprio negócio, primeiro com uma bancada de1 metro, até atingir os 23 metros atuais”, sublinha a ACML na mesma publicação.

A ACML não explica no post quando ou de que forma dará a proposta entrada na Câmara Municipal de Lisboa, mas a julgar pelos comentários da dita publicação, a homenagem é considera “merecida” pelos clientes do mercado. Ao Público, no entanto, a presidente da ACML, Maria Luísa Carvalho, afirmou que a proposta já tem luz verde do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.