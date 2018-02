Operação Carnaval com mais acidentes e mortes do que no ano passado

Segundo o balanço da GNR, este ano registaram-se sete vítimas mortais, 13 feridos graves e 292 ligeiros na sequência da Operação Carnaval.

No ano passado não se registaram quaisquer vítimas mortais, no entanto, este ano a GNR registou mais 81 acidentes do que em 2017, num total de 962.

A Operação Carnaval começou na passada sexta-feira e terminou às 24h de terça-feira, tendo sido feitas várias ações de fiscalização nas estradas portuguesas. A GNR também mobilizou recursos para garantir a segurança nos locais festivos de todo o país.