Economia portuguesa cresce 2,7% em 2017

Em 2017, a economia portuguesa cresceu 2,7%. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em 2017, o PIB aumentou 2,7% em volume, mais 1,2 pontos percentuais que o verificado no ano anterior. Esta evolução resultou do aumento do contributo da procura interna, refletindo principalmente a aceleração do Investimento, uma vez que a procura externa líquida apresentou um contributo idêntico ao registado em 2016”, pode ler-se no comunicado do INE.

Desde 2000 que a economia não tinha um crescimento superior a 2,7%. Nesse ano a economia cresceu 3,8%.