Advogado de Trump pagou do seu bolso 130 mil dólares a atriz porno

Perante as alegações que vieram manchar o nome de Donald Trump, o seu advogado, em comunicado enviado hoje ao The New York Times, veio garantir que foi ele quem pagou a quantia de 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) a Stephanie Clifford, conhecida na indústria da pornografia por Stormy Daniels.

Recorde-se que a atriz reclama ter tido um encontro com Trump em 2006, algo que a Casa Branca nega. Nessa altura, Melania e o atual presidente dos EUA já eram casados. O advogado, Michael D. Cohen, não revelou o que motivou o pagamento, garantindo apenas que foi legal.

"Nem a organização Trump, nem a campanha de Trump tomaram parte na transação com Clifford, e nem uma nem a outra reembolsaram este valor, direta ou indiretamente", escreveu.

Fruto ou não da polémica, depois da notícia do suposto encontro de Trump com a atriz, Melania não acompanhou o marido numa viagem à Suíça, em janeiro.