Aaron Feis, um dos heróis do tiroteio na escola de Parkland

Aaron Feis era um dos professores mais amados do liceu de Parkland, o estabelecimento de ensino na Florida (EUA) onde ocorreu o tiroteio que matou 17 pessoas. A sua história está a ser partilhada na Internet e a comover milhares de pessoas em todo o mundo.

De acordo com a imprensa norte-americana, assim que se aperecebeu do que se estava a passar, Feis agiu instintivamente: quando o atirador se aproximou, o treinador de futebol colocou-se à frente dos seus alunos e protegeu-os dos disparos. Acabou por ser fatalmente atingido.

A morte de Feis foi anunciada nas redes sociais. Os seus alunos e os pais destes também usaram a Internet para homenagear o professor: “Morreu como um herói e ficará para sempre nos nossos corações e nas nossas memórias”, lê-se num dos ‘tweets’ partilhados.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3