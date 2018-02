Trump considera que alunos deviam ter reportado atirador às autoridades antes do tiroteio

“Tantos sinais de que o atirador da Florida era mentalmente perturbado, tendo até sido expulso da escola por mau comportamento. Vizinhos e colegas sabiam que ele era um grande problema. Devemos reportar estas situações em qualquer circunstância”, escreveu Trump no seu Twitter.

Donald Trump expressou ainda as suas condolências à família e amigos das vítimas do tiroteio.

Sabia-se que nas últimas horas alguns alunos tinham feito saber que o atirador já tinha apresentado comportamentos de risco e ainda que Nikolas publicava fotografias com armas e teria matado animais.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!