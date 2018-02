Fernando Negrão anuncia candidatura à liderança da bancada parlamentar do PSD

Fernando Negrão é candidato à liderança parlamentar do PSD. O deputado e ex-ministro anunciou-o hoje em mensagem enviada aos colegas de bancada. Hugo Soares demitira-se ontem do cargo e Negrão vinha sendo falado para presidir o grupo parlamentar desde a vitória de Rui Rio contra Santana Lopes nas diretas do PSD. A saída de Hugo Soares também é tabu corrente dos últimos meses.

Na mensagem, a que o i teve acesso, Negrão afirma já ter comunicado a intenção ao líder-eleito (Rio) e estar "com uma forte vontade de inclusão".

"Começo por saudar o nosso Companheiro Hugo Soares e toda a Direcção que agora cessa funções, o que aconteceu por vontade dos próprios, neles reconhecendo um trabalho muito válido e competente de oposição", escreveu também, em jeito diplomático.

A eleição da nova direção de bancada está agendada para a próxima semana, dia 22, já depois do congresso deste fim-de-semana, que consagrará Rui Rio.

Hoje, pelas 16h30, Negrão deverá dar uma conferência de imprensa sobre a sua candidatura.