Astana-Sporting. Bastou despertar o leão

Não começou da melhor maneira a entrada do Sporting na 1.ª mão dos 16avos de final da Liga Europa, depois de o clube ser arredado da Champions. Os leões entraram anestesiados no encontro com o Astana e a formação cazaque não demorou a aproveitar o jet lag leonino.

Aos sete minutos, Tomasov fez o golo mais rápido de sempre do emblema do Cazaquistão nas competições europeias, deixando o emblema verde-e-branco com a noção de que ainda não tinha vencido nenhum jogo esta época em que sofreu primeiro. Presente envenenado para Rui Patrício, que celebrava em pleno relvado o 30.º aniversário.

Apesar das várias tentativas numa reação rápida, a adaptação ao relvado sintético foi o maior problema para os comandados de Jorge Jesus, que se mostravam ineficazes na travagem dos constantes ataques do adversário. Do lado verde-e-branco, os remates de Bruno Fernandes eram o principal motivo de desassossego para Nenad Eric, guardião das redes do Astana, mas o principal responsável por manter a vantagem mínima ao intervalo era o aniversariante. Rui Patrício foi decisivo por várias vezes, sobretudo à passagem da meia hora de jogo, altura em que foi chamado a travar um remate bomba tirado do pé de Twumasi, com direito a recarga de Despotovic. Não falhou em nenhum.

O jogo não estava definitivamente famoso para o emblema português que, embora tenha visto um golo de Doumbia mal anulado, aos 40 minutos, viu o Astana a comandar grande parte da primeira metade. Contudo, no Cazaquistão, bastou o intervalo para o filme do encontro mudar. E de que maneira.

Dez minutos à leão

O efeito da anestesia leonina passou ao arrancar da segunda metade. O Sporting só precisou de 10 minutos para derrubar um Astana, que só a partir do minuto 45 mostrou as fragilidades e a incapacidade de aguentar o ritmo inicialmente incutido na partida, fruto também de a Liga do Cazaquistão só arrancar após esta eliminatória. Todavia, foi a entrada com garra do leão que lhe valeu a chegada rápida à área e o consequente erro do adversário. Bola na mão de Logvinenko e grande penalidade para Bruno Fernandes converter. O médio não desiludiu, assinou o seu segundo golo nas competições europeias, e repos a igualdade no marcador. Uma igualdade que não duraria muito tempo, já que, dois minutos depois, Gelson conseguia a reviravolta com o seu 10.º golo na época e, tal como Bruno Fernandes, o segundo em provas europeias.

O Sporting estava, enfim, por cima do encontro e pela primeira vez a asfixiar o plantel cazaque. Como tal, o terceiro golo não tardou, desta feita por Doumbia. O marfinense matou o encontro ao fazer o 3-1 no final do encontro. A vantagem podia ter sido maior, é certo, mas o Sporting receberá daqui a uma semana o Astana, na 2.ª mão desta fase da competição, com uma vantagem confortável e com um grande passo rumo aos oitavos-de-final. Contudo, além do triunfo, e do regresso às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas (com o Estoril e o FC Porto), o emblema português fez história: foi a primeira vez que o clube de Alvalade ganhou fora de casa nas competições europeias depois de estar em desvantagem ao intervalo.

AG do Sporting

Em dia de jogo, também houve novidades do universo leonino fora das quatro linhas. Em comunicado publicado no site oficial do Sporting, o clube divulgou algumas informações sobre a Assembleia Geral que irá acontecer amanhã, 17 de Fevereiro, no Pavilhão João Rocha. Em cinco pontos, o clube esclareceu a forma como irá decorrer o processo de votação, bem como as características necessárias para o voto ser legítimo. Entre eles, de notar o facto de o voto ser feito de forma secreta, com três boletins (referentes aos três pontos que vão estar em discussão) depositados em urna. Apenas os votos dos sócios com as quotas de janeiro deste ano pagas são válidos.

Braga com missão quase impossível

O Sporting festejava e o Braga, segundo representante português em prova, entrava em ação no reduto do Marselha. Ao contrário do Sporting da capital, o clube minhoto saiu derrotado por 3-0 – num jogo em que valeu o guardião Matheus a impedir tropeção maior – e vê, desta forma, a sua continuação na Liga Europa comprometida. Ontem, no estádio Vélodrome, Valère Germain não só se estreou a marcar na Liga Europa como bisou, aos 69 minutos, colocando os franceses a vencer por 2-0. Instantes depois, seria a vez de Thauvin brilhar. Mandado a campo para render o goleador da equipa, o francês só precisou de quatro minutos para marcar e selar o resultado final. Recorde pessoal para o extremo do Marselha, que apontou o seu 16.º golo em 2016/2017, ultrapassando o seu melhor registo de golos numa época (15 golos na época transata). A equipa francesa segue invicta, visto que ainda não soma qualquer derrota caseira esta época em provas europeias, e fica com a passagem aos ‘oitavos’ praticamente garantida. Só um estranho desaire na Pedreira tiraria o lugar aos comandados de Rudi Garcia, atuais terceiros classificados da Ligue 1, com menos um ponto que o Mónaco.

Os guerreiros do Minho, tal como o Sporting, jogam a segunda mão destes 16avos de final da competição no próximo dia 22 de fevereiro.