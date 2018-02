Ministério das Finanças decide alargar prazo de validação das faturas até hoje

Ontem, quinta-feira, era o prazo final para validar as suas faturas no Portal das Finanças. No entanto, alguns problemas no acesso ao portal levaram a que Ministério Público alargasse o prazo de validação das faturas até esta sexta-feira à noite.

Em comunicado, divulgado ontem, a Autoridade Tributária afirmou que o prazo para validar e classificar as faturas foi prolongado até “dia 16 de fevereiro”.

Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores afirmou à Lusa que o alargamento do prazo foi “boa medida, que não causa prejuízos a ninguém. No entanto, a situação do portal é desagradável porque, apesar de o ano passado não ter acontecido, foi a exceção que confirma a regra de todos os anos existirem problemas”.