Açores. Registado sismo com magnitude 2,3 em São Miguel

Esta sexta-feira, na ilha de São Miguel, Açores, foi registado um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado por volta das 3h da manhã locais, com epicentro a cerca de seis quilómetros a morte de Água de Alto em São Miguel.

Na madrugada e manhã de segunda-feira a atividade sísmica na ilha de Sãoo Miguel aumentou, tendo-se registado centenas sismos dos quais 20 foram sentidos pela população.

Na quarta-feira, a atividade sísmica ainda estava acima dos valores habituais, mas com tendência para diminuir. “Como é normal neste tipo de atividade, apesar da tendência decrescente observada, podem ocorrer pontualmente alguns picos de maior libertação de energia, pelo que se mantêm os níveis de vigilância e as recomendações normais para este tipo de situações”, explicou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores no seu site.