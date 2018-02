Obama: “Cuidar dos nossos filhos é o nosso primeiro trabalho”

Barack Obama utilizou a sua conta do Twitter para se expressar sobre o tiroteio na escola em Parkland, na Florida, que provocou 17 vítimas mortais.

Obama afirmou que apesar de ser um momento de luto, os americanos não estão “impotentes” e que “cuidar dos nossos filhos é o nosso primeiro trabalho”, acrescentando que é preciso fazer o necessário para os deixar seguros.

Obama escreveu ainda ser necessário adotar medidas “de senso comum” relativamente ao porte e uso de armas e que é necessário mudar.

We are grieving with Parkland. But we are not powerless. Caring for our kids is our first job. And until we can honestly say that we're doing enough to keep them safe from harm, including long overdue, common-sense gun safety laws that most Americans want, then we have to change.