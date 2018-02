Pedro Dias conhece acórdão a 8 de março

A leitura do acórdão do julgamento de Pedro Dias acontecerá no dia 8 de março.

As alegações finais do julgamento aconteceram durante o dia de ontem e hoje no Tribunal da Guarda.

Recorde-se que tanto o Ministério Público como a defesa das vítimas pedem pena máxima (25 anos de prisão) para Pedro Dias.

Pedro Dias está acusado de três homicídios qualificados, três crimes de homicídio na forma tentada, três crimes de sequestro e ainda roubo de automóvel, roubo de arma da GNR e de dinheiro.

O arguido é suspeito de ter matado Liliane e Luís Pinto e ainda de um militar da GNR. Pedro Dias nega as acusações.