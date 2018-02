Agentes da PSP agredidos em Cascais

Dois agentes da PSP de Cascais foram, esta sexta-feira, agredidos durante um desacato entre pai e filho, devido à construção de uma vedação.

De acordo com fonte do Comando Metropolitado da PSP de Lisboa, citada pelo jornal Cascais24, o incidente ocorreu ao final desta manhã e os dois agentes em causa foram mesmo assistidos no Hospital de Cascais.

Quando a PSP chegou ao local onde estava a ser construída uma vedação, obrigaram o pai e o filho a pousarem as ferramentas, mas o primeiro recusou-se a fazê-lo e, tendo as autoridades sido obrigada a intervir. Apesar de ambos estarem a discutir, o filho veio em defesa do pai e acabou também por se envolver em confrontos com os dois agentes feridos.

Os dois acabaram por ser detidos e devem ser presentes ao Ministério Público, no Tribunal de Cascais.