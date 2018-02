Atividade económica diminui em dezembro

O indicador de atividade económica em Portugal diminuiu no final do ano, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mês de dezembro, o indicador desceu para os 2,9 pontos percentuais, registando uma diminuição em relação aos 3,0 pontos registados em novembro.

“O indicador quantitativo de consumo privado desacelerou em dezembro devido à contribuição de ambas as componentes, o consumo corrente e o consumo duradouro”, segundo o INE.

Já o clima económico manteve-se estável em Janeiro, continuando nos 1,9 pontos percentuais, igualmente registados no mês de dezembro.