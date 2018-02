Autarquias de Lisboa e Porto querem gerir centros de saúde

As pretensões serão apresentadas a António Costa no dia 27 do próximo mês

As autarquias de Lisboa e do Porto querem passar a gerir os seus centros de saúde e vão propor isso mesmo a António Costa a 27 do próximo mês, de acordo com o "Jornal de Notícias". As pretensões dos autarcas passam também por poder decidir os horários dessas unidades, com a possibilidade de algumas poderem começar a encerrar à meia-noite.

De acordo com o autarca de Vila Nova de Gaia e líder do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, a ideia é que sejam as autarquias a "gerir os horários, a manutenção, o pessoal auxiliar e administrativo e os serviços disponibilizados às populações" dos centros de saúde. Eduardo Vítor Rodrigues justifica esta pretensão com o que considera ser um "desajustamento" em relação aos horários laborais dos utentes, que tornam quase impossível a comparência a algumas consultas sem que os mesmos tenham de faltar ao trabalho, mas também para "aliviar as urgências hospitalares".

O pacote descentralizador que será proposto ao Primeiro-Ministro inclui ainda a atribuição de enfermeiros no apoio domiciliário, sempre com o intuito de aliviar a carga dos hospitais, sobrelotados e sobrecarregados.

No que respeita aos custos inerentes a tal mudança, os autarcas comprometem-se a assumir as despesas com o pessoal administrativo e os auxiliares de limpeza, bem como os consumíveis (eletricidade ou água).