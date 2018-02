Liga. Sérgio Oliveira fez o melhor golo da 22ª jornada (com vídeo)

Médio português apontou o quarto golo do FC Porto no folgado triunfo em Chaves, superando André Pereira (Vitória de Setúbal) e Cervi (Benfica)

O golo de Sérgio Oliveira no terreno do Chaves, que fechou a folgada vitória do FC Porto (0-4), foi eleito o melhor da 22ª jornada na votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores.

O tento do médio portista recolheu 37,04 por cento dos votos, terminando à frente do golo apontado por André Pereira (também ele dos quadros do FC Porto) no desaire do Vitória de Setúbal em Braga (1-3), que recolheu 18,52 por cento dos votos, e do obtido por Franco Cervi, num livre direto, no triunfo do Benfica no Algarve perante o Portimonense (1-3), merecedor de 14,81 por cento das escolhas.

Sérgio Oliveira, recorde-se, soma já três jornadas consecutivas a marcar: faturou nos 3-1 do FC Porto ao Braga, na jornada 21, e também nos 5-0 infligidos no passado domingo ao Rio Ave.

Reveja aqui o golo vencedor da jornada 22: