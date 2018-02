10 dicas para ter uma boa relação com a comida

Uns comem compulsivamente quando tristes, outros devoram tudo com a euforia. Uns não tocam numa fatia de pão porque têm medo de engordar, outros comem quatro pratos de massa ao jantar e nem ligam à balança.

É difícil ter uma relação saudável com a comida, mas se seguir estes passos, fornecidos pelo site Bustle, pode começar a ‘dar-se melhor’ com ela.

1 – Tente comer de uma forma consciente (tome decisões acertadas, não coma apenas porque está triste ou alegre)

2 – Não se privam de nada (se lhe apetece, coma. Mas sempre de uma forma consciente – tudo o que é demais, faz mal)

3 – Petisque de vez em quando (assim não terá tanta fome à hora do almoço ou do jantar)

4 – Não se compare com os outros (cada um é como é, com mais ou menos curvas, com mais ou menos quilos)

5 – Não se sinta culpado (se está a comer de forma consciente, não se deve sentir culpado de nada. Todos gostamos de comer algo que ‘faz mal’ de vez em quando)

6 – Tenha comida saudável em casa (frutas, vegetais, sementes, frutos secos, etc)

7 – Não se esqueça do pequeno-almoço (especialistas defendem que é a refeição mais importante do dia)

8 – Esqueça as dietas malucas (não vai ficar mais magro… só cheio de fome)

9 – Pare de comer antes de estar cheio (só nos sentimos saciados alguns minutos depois de terminarmos a refeição)

10 – Não conte calorias (tenha apenas atenção aos excessos. Coma o que lhe apetece, mas sempre com atenção aos exageros)