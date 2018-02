Rui Rio sobre as polémicas judiciais: “É disto que eu gosto!”

“É assim que eu gosto. É assim que eu funciono bem”. Foi assim que ontem Rui Rio se explicou à comunicação social acerca das controvérsias judiciais em torno dos seus vice-presidentes.

Primeiro Salvador Malheiro, que dirigiu a sua campanha interna, e é alvo de uma investigação enquanto presidente da Câmara de Ovar, na medida em que um vereador seu é também proprietário de uma empresa que fornece clubes desportivos financiados com dinheiros da autarquia. E, mais recentemente, Elina Fraga, ex-bastonária da Ordem dos Advogados, alvo de inquérito pela própria Ordem.

“Isto começou com um outro vice-presidente, o dr. Salvador Malheiro e entretanto passou. Agora é com Elina Fraga e eu acho que ainda haverá mais histórias”, previu o novo presidente do PSD, habituado – e talvez acostumado – a entrar em choque com a imprensa.

“Eu estou cá para elas. Estou habituado a isto. É assim que eu gosto. É assim que eu funciono bem”. O banho de ética, está visto, ficou por tomar.

Surpresa? mas qual surpresa? Elina Fraga, que também falou após a primeira reunião da nova Comissão Política Nacional do PSD, mostrou-se de igual modo pouco surpreendida com a controvérsia.

“Não me espanta que haja todo este ruído e reação ao meu nome”, admitiu a nova vice social-democrata, antiga bastonária da Ordem dos Advogados.

“O que desde logo é estranho, porque é feita uma auditoria à gestão do meu mandato sem que eu, que era a gestora, alguma vez fosse chamada a prestar qualquer esclarecimento”, sobre o assunto, disse Elina Fraga. “Não me foi pedido qualquer esclarecimento. Foi ontem, no primeiro dia do resto da minha vida como vice-presidente do PSD, que soube da pendência desse inquérito”, assegurou depois.

Rui Rio mantém a confiança política em Elina Fraga e disse aos jornalistas que a ex-bastonária lhe esclareceu todas as questões relacionadas com o processo.