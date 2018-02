Cultura. Comic Com Portugal muda-se para Lisboa

A Organização do evento anunciou, esta manhã, que as próximas edições vão ser realizadas em Lisboa e até as datas vão ser alteradas.

Após quatro edições na Exponor, em Matosinhos, no Porto, o evento vai mudar de sítio e, passará a decorrer no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, pelo menos até 2020.

A Organização deu a novidade na manhã desta quarta-feira, em conferência de imprensa.

No entanto, as surpresas não ficam por aqui. As datas do evento também foram alteradas e passarão a ser em setembro. Este ano, o evento de cultura vai realizar-se nos dia 6,7,8 e 9 de setembro, ao contrário do habitual, uma vez que o evento sempre foi realizado em dezembro.

O diretor-geral da Comic Com Portugal, Paulo Cardoso, referiu, na conferência de imprensa, que está na hora de novas experiências e que Lisboa pode permitir que isso aconteça. “Queremos construir uma nova dinâmica, queremos sempre melhorar e iremos fazer uma expansão. O Passeio Marítimo de Algés vai permitir novas experiências”, referiu.