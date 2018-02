Maria Luís Albuquerque defende que Governo deve corrigir tabelas de retenção do IRS

"Lanço um desafio, em especial ao PS, que se o dinheiro é à borla, as taxas de juro estão em níveis negativos, porque continuamos a cobrar tanto dinheiro aos contribuintes através do IRS para devolver um ano depois. Talvez fosse uma boa altura para corrigir este sistema, porque há melhores formas de poupança do que esta", disse Maria Luís, numa conferência em que participou na Nova School of Business & Economics.

Já no final da sessão, em declarações à Agência Lusa, a antiga ministra explicou que as afirmações feitas surgiram na sequência de um comentário feito por Rocha Andrade, em que este referia que, neste momento, para o Estado, o dinheiro "é à borla", tendo indicado que a sua resposta veio nesse mesmo sentido.

“Se não deveremos aproveitar este momento para fazer essa correção estrutural em termos do que são as tabelas de retenção para que se aproxime o mais possível aquilo que se retém a cada contribuinte daquilo que ele tem efetivamente que pagar".

De acordo com a ex-ministra, “a grande maioria dos contribuintes recebe um reembolso significativo, em função do seu nível de rendimento, obviamente no ano a seguir, o que significa que adiantou demasiado dinheiro ao Estado".