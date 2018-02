Empresa de Barcelos interessada na Ricon

A empresa têxtil Valérius já reuniu com cerca de 200 ex-trabalhadores da Ricon.

O administrador de insolvência da Ricon, Pedro Pidwell, revelou o interesse da empresa têxtil Valérius em adquirir os ativos da Ricon. A informação foi também confirmada pelo responsável pela comunicação da Valérius.

A empresa de Barcelos já reuniu com cerca de 200 ex-trabalhadores da Ricon, em Famalicão, esta quinta-feira.

Recorde-se que o grupo Ricon, detentor da lojas Gant em Portuga, entrou em insolvência no final de janeiro, deixando 800 trabalhadores no desemprego. A empresa tinha uma dívida de mais de 32 milhões de euros. E, segundo a administração do grupo, não poderia ter sido feito mais para evitar o encerramento

A câmara de Famalicão já tinha anunciado uma “bolsa de disponibilidade imediata” de 350 empregos para os trabalhadores da Ricon.