Gripe ainda não passou. Casos tornaram a aumentar mas atividade é baixa

Último balanço do Instituto Ricardo Jorge revela que, na última semana, a mortalidade esteve acima do esperado nesta altura do ano

A epidemia da gripe deste ano ainda não está ultrapassada e os casos terão mesmo aumentado na última semana, ainda que a atividade do vírus permaneça num patamar de baixa intensidade. Segundo o boletim epidemiológico do Instituto Ricardo Jorge, divulgado esta quinta-feira, a mortalidade também esteve acima do esperado na última semana, o que já não acontecia desde o início do mês.

Ainda assim, o número de doentes que precisaram de ser admitidos em Unidades de Cuidados Intensivos, onze no total, foi menor do que na semana anterior.

A maioria dos países reportou atividade gripal disseminada de intensidade baixa ou moderada, diz ainda o Instituto Ricardo Jorge. No entanto, alguns países mantêm ainda uma atividade gripal elevada (Finlândia, Alemanha, Irlanda, Eslováquia, Suécia e Kosovo) ou muito elevada (Albânia e Luxemburgo).

No ano passado, por esta altura, apesar de ter havido mais casos de gripe no pico da transmissão da doença, por esta altura a atividade gripal já era mais residual.