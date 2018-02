Weinstein pede desculpas publicamente a Jennifer Lawrence e Meryl Streep

O produtor de Hollywood está acusado, por diversas personalidades femininas do mundo do cinema, de assédio sexual.

Harvey Weinsten apresentou um comunicado oficial para pedir desculpas a todas as suas alegadas vítimas de assédio sexual, tendo referido o nome de duas principais atrizes de Hollywood – Meryl Streep e Jennifer Lawrence .

“O Sr. Weinstein entende as respostas de Meryl Streep e Jennifer Lawrence às suas ações e pede desculpas", refere a nota do produtor.

"No seguimento do processo, o Sr. Weinstein orientou os seu advogados a não incluir nomes específicos de antigos parceiros de trabalho, e para evitar usar as declarações dessas pessoas – mesmo que elas sejam de domínio público”, pode ainda ler-se no comunicado, citado pelo TMZ.

Recorde-se que um dos produtores de mais renome em Hollywood foi acusado por várias atrizes de assédio sexual, tendo acabado por ser expulso da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA). Em causa estão nomes como Meryl Streep, Kate Winslet, Judi Dench e Jennifer Lawrence.