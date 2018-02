Altice diz que 99,5% dos clientes afetados pelos incêndios tiveram serviços repostos

Em comunicado, a Altice esclarece que 99,5% dos clientes afetados pelos incêndios já tiveram as comunicações repostas.

Este esclarecimento da empresa vem na sequência de uma notícia que deu conta da morte de uma mulher na Sertã, cuja casa estaria sem comunicações desde os incêndios de outubro.

O marido da mulher teve de percorrer cerca de dois quilómetros a pé para pedir ajuda, já que não conseguia ligar para o 112.

“A Altice Portugal lamenta que se utilize a dor familiar no sentido de a relacionar com uma situação de não existência de um serviço fixo (pese embora as várias tentativas de contacto da Altice Portugal com o cliente), quando se pode atestar a existência de rede móvel, voz e dados no local, o que demonstra de forma cabal que há um meio de comunicação completamente disponível e apto para uso da população desta localidade (aliás confirmado pelo próprio utilizador que assume ter um telemóvel)”, diz a empresa.