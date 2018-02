Benfica. Rui Vitória repete onze em Paços de Ferreira

Rui Vitória não faz alterações para o jogo desta noite de sábado contra o Paços de Ferreira, mantendo assim o onze inicial com o qual jogou contra o Boavista. Abaixo seguem as duas formações inciais para o jogo que começa às 20h30.

O técnico do Benfica repete assim o mesmo onze em três jogos consecutivos. Rui Vitória já não o fazia há dois anos, de acordo com as informações avançadas pelo jornal "A Bola".

Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Zivkovic; Rafa, Cervi e Jonas.

Paços de Ferreira: Rafel Defendi; Bruno Santos, Ricardo, Miguel Vieira e Quiñones; Assis, Gian Martins, Rúben Micael e Pedrinho; Luiz Phellype e Xavier.