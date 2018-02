Chuva regressa já segunda-feira

A chuva vai regressar já esta segunda-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda uma ligeira subida das temperaturas mínimas devido à ocorrência de precipitação.

Para este domingo, o céu vai estar nublado a limpo em todo o país e as temperaturas máximas vão rondar entre os 19º e os 17º celsius mais a sul do país. Já a norte as temperaturas vão rondar entre 14º e 18º celsius.

O IPMA prevê ainda um "acentuado arrefecimento noturno" especialmente nas regiões Norte, contando com uma amplitude térmica - diferença entre a temperatura máxima e a mínima- elevada.