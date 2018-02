Sindicatos de enfermeiros reúnem-se com tutela na quarta-feira

Os sindicatos dos enfermeiros – Sindicato dos Enfermeiros e Sindicatos Independente dos Enfermeiros – vão reunir-se com o Ministério da Saúde na quarta-feira, às 17h, esperando “ que seja efetuada contraproposta do Governo à Revisão da Carreira Especial de Enfermagem entregue pelos dois sindicatos a 16 de agosto de 2017”.

O documento traduz a posição de mais de 41.000 enfermeiros que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde e que levaram a vários protestos no ano passado.

As progressões, promoções, regulamento de avaliação de desempenho e procedimentos concursais, horários, férias, faltas e remunerações são alguns dos pontos que constam no documento entregue pelos sindicatos.

“Aguardamos, assim, a contraproposta do Ministério da Saúde e o respetivo Protocolo Negocial para a conclusão rápida deste processo. Esperamos também que nos seja comunicada a data de publicação do ACT parcelar e transitório assinado a 12 de janeiro de 2018 e do pagamento do suplemento remuneratório para os Enfermeiros Especialistas”, referiu o FENSE à Lusa.