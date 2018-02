25 de fevereiro 2018

Noruega dominou os 'Jogos da Paz'

Terminaram os Jogos Olímpicos de Inverno 2018 em Pyeongchang, Coreia do Sul. Depois de 16 dias de competição e meses de gestão diplomática, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang terminaram este domingo com uma cerimónia que resumiu os 'Jogos da Paz': a presença de uma delegação norte-coreana de alto nível, mas sem a bandeira russa. No campo desportivo, a grande vencedora foi a Noruega, que liderou o quadro de medalhas, com 39, sendo 14 de ouro.