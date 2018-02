PAN defende hospital veterinário municipal em Lisboa

O hospital teria como objetivos ajudar donos com baixos rendimentos e associações de proteção animal

O grupo parlamentar municipal do PAN apresentou uma recomendação à Assembleia Municipal de Lisboa para que se crie um hospital veterinário "solidário municipal para os detentores de animais que comprovadamente aufiram baixos rendimentos".

O partido reafirma ainda a urgência do hospital para cuidar de "animais errantes, abandonados ou detidos por pessoas em situação de especial vulnerabilidade socioeconómica" que se vejam impossibilitados de dar "os cuidados básicos de saúde ou de socorrê-los em situação de emergência.

Um dos objectivos deste hospital seria também o de apoiar "as associações de proteção animal com sede na área do município, que não tenham por atribuições a prestação de cuidados médico-veterinários".

A mesma reunião plenária da Assembleia Municipal irá ainda deliberar sobre duas recomendações do Bloco de Esquerda e uma do Partido Popular Monárquico.

A primeira recomendação dos bloquistas pede ao orgão legislativo municipal que suspensa imediata e urgentemente as ações de despejo no bairro da GNR, em Alcântara, enquanto a segunda se foca na gestão do Teatro Maria Matos. Nesta última, os bloquistas advogam que se lance um "concurso público para nomeação de nova direção artística e manutenção da equipa técnica residente, garantindo o reforço dos meios técnicos e orçamentais necessários para o efeito"

Já o Partido Popular Monárquico apresentou uma recomendação para que a Assembleia receba uma resposta dos serviços da IP- Infraestruturas de Portugal para se apurar quando será reposta a estátua do Rei D. Sebastião na Estação Ferroviária do Rossio. A estátua foi danificada por um jovem em 201, sendo retirada do local para restauração.