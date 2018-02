Santos Silva em Moscovo para se encontrar MNE russo

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reunir-se-á hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, pelas 11h (8h em Portugal) no Palacete Grande do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em Moscovo. Para o ministro português, a visita oficial tem um foco "cultural".

"Aproveito a circunstância para realizar uma reunião com o meu homólogo russo, na qual passaremos em revista quer termas bilaterais, incluindo relações económicas, quer temas de política externa, incluindo a relação entre a NATO e a Rússia, a política da Rússia face a países que são aliados de Portugal, incluindo os países bálticos, e naturalmente a situação muito preocupante que se vive no Médio Oriente", disse Augusto Santos Silva à agência Lusa.

O ministro português acrescentou ainda que o convite para o seu homólogo russo visitar Portugal se mantém. "Não foi possível organizá-la em 2017 mas poderá ser possível realizá-la em 2018. Temos relações políticas e diplomáticas com a Rússia, fazemos consultas políticas e diplomáticas regularmenter", disse.