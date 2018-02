Governo português preocupado e indignado com violações do acordo de cessar-fogo

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, expressou a sua preocupação e indignação quanto ao acordo de cessar-fogo na Síria.

“Vejo com muita preocupação e até indignação, visto que o cessar-fogo tem de ser cumprido e cumprido por todas as partes. Evidentemente que a decisão do Conselho de Segurança da ONU isenta da obrigação de respeitar o cessar-fogo quaisquer forças que se tenham de opor ao Daesh [grupo Estado Islâmico] ou aos grupos ligados à Al Qaida. Há esta cláusula no acordo de cessar-fogo”, referiu Augusto Santos Silva à Lusa, depois da sua reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

“No entanto, há relatos de acusações de violação ao cessar-fogo e há já uma posição das Nações Unidas chamando todas as partes ao respeito escrupuloso por aquilo que o Conselho de Segurança decidiu”, sublinhou o ministro.