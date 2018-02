Madeira. Cancelados pelo menos quatro voos devido ao mau tempo

Segundo informação disponibilizada na página da internet da ANA – Aeroportos de Portugal, já foram cancelados quatro voos da companhia aérea TAP, provenientes de Lisboa e do Porto, assim como os voos que fazia ligação entre Porto Santo e Madeira.

Além dos voos cancelados, já se registaram quedas de árvores em Machico e Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, devido ao vento forte que se tem feito sentir.

De acordo com a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, esta terça-feira “ todos os espaços de utilização pública sob gestão do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), jardins, incluindo o Jardim Botânico", foram encerrados, devido às condições meteorológicas adversas.