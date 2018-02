Esta é a licenciatura mais procurada em Portugal

Além de ser a licenciatura mais procurada, foi ainda a de mais difícil acesso no ano letivo 2017/2018 no ensino superior público português.

O curso de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade do Minho é o mais procurado em todo o país.

Esta licenciatura, só no seu segundo ano de existência, juntou um total de 170 candidatos em primeira opção, para as 25 vagas existentes. No final, entraram apenas 15% dos alunos que se candidataram.

Estes são os dados do Índice de satisfação da procura da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) – que analisa o número de vagas com o número de alunos que colocam o curso em primeira opção.

A Universidade do Minho já reagiu e, em comunicado, explica que toda esta procura está relacionada com a “crescente importância social da área” e ainda a “qualidade científica do corpo docente”.