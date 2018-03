Rui Rio diz que não há nenhum acordo com o PS

Depois de um encontro com Assunção Cristas, o novo líder social-democrata referiu que não existe nenhum acordo com o PS: “Não há nenhuma aproximação ao partido socialista, a aproximação ao partido socialista é a mesma que há ao CDS”.

“Aquilo que a minha conversa com o líder do partido socialista teve não é muito diferente daquela conversa que eu tive com a líder do CDS, no que concerne às questões estruturais”, acrescentou.

Rui Rio disse ainda estar contra a lei do financiamento dos partidos. “Eu entendo que uma lei que venha a isentar os partidos políticos de IVA em tudo, tem a oposição do PSD. Ou seja, não tem nada a ver com a atuação política. Aquilo que está na legislação, em vigor, é apenas para a atividade política e para a difusão da mensagem política. Os partidos estarem isentos de IVA em Portugal, eu estou contra”, sublinhou.