EUA. Quatro crianças e uma mulher encontradas mortas dentro de casa

De acordo com as autoridades norte-americanas, foram encontradas quatro crianças mortas e uma mulher, pensa-se ser a mãe dos menores, dentro de uma habitação em West Brookfiel, a cerca de 105 quilómetros de Boston.

Segundo o jornal local Boston Globe, todos os cadáveres terão sido encontrados com várias marcas de queimaduras no corpo.

Até ao momento, a polícia ainda não avançou com mais informações, mas já está no local para investigar a situação.

Police are working a major incident on Old Warren Rd. Old Warren Rd is closed to traffic between Rt 9 and Laurel St. pic.twitter.com/xJPmbLkrZ7