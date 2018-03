Parlamento aprova lei do financiamento dos partidos, mas isenção do IVA cai

O Parlamento aprovou as alterações à lei do financiamento dos partidos, com os votos contra do CDS-PP e do PAN. Além disso, foi ainda aprovado o fim do limite de donativos.

Por outro lado, a isenção total de IVA para os partidos caiu. O Bloco de Esquerda juntou-se à direita e ao PAN para recuar na isenção do IVA para todas as despesas dos partidos e voltar à norma anterior.

O decreto tinha sido vetado pelo Presidente da República, há dois meses. A decisão foi tomada "com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos", de acordo com a nota publicada na altura no site da Presidência.

O documento regressa agora a Belém para promulgação.