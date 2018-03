Marginal de Cascais volta a ser cortada devido ao estado do tempo

A partir das 14h45 a avenida vai estar novamente cortada ao trânsito, no sentido Cascais-Lisboa.

A zona está a ser novamente afetada pela subida do nível da maré, que deverá atingir a maré-alta pelas 15h02, de acordo com informações da Proteção Civil.

Durante o dia de ontem e de quarta-feira, a marginal esteve encerrada durante o período em que se atingia o pico da maré, uma vez que as ondas estão com muita força, devido ao mau tempo que se tem feito sentir nesta última semana.

Recorde-se que os 18 distritos de Portugal estão sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, vento forte e queda de neve, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).