Santana já conhece o seu futuro

O ex-provedor da Santa Casa e candidato derrotado à liderança do PSD já conhece o seu futuro

O ex-provedor da Santa Casa e candidato derrotado à liderança do PSD já conhece o seu futuro: vai presidir à Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, que, além de um museu de artes decorativas, possui oficinas dedicadas a preservar e ensinar práticas artesanais, como o restauro ou a marcenaria.

Fundada com a coleção do banqueiro Ricardo Espírito Santo Silva, a instituição atravessou um momento difícil quando perdeu o apoio do BES. Atualmente é gerida pela Santa Casa.