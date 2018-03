A Forma da Água foi o grande vencedor dos Óscares

Depois dos Globos de Ouro e dos BAFTA, nada fazia prever que “A Forma da Água”, o mais nomeado para a edição em que os Óscares completavam 90 anos, pudesse sair do Dolby Theatre de Los Angeles como o grande vencedor da noite. A verdade é que não só Guillermo del Toro venceu o Óscar de Melhor Realizador, e isto era o que se previa, como venceu também na mais importante das categorias, a de Melhor Filme. Com quatro Óscares ao todo,"A Forma da Água" foi também o filme mais premiado numa noite que, mais do que de grandes vencedores, se fez de vencidos.

Nomeado em sete categorias, "Três Cartazes à Beira da Estrada", de Martin McDonagh, venceu em apenas duas categorias: para Frances McDormand, o já esperado Óscar de Melhor Atriz Principal, acompanhada de Sam Rockwell como Melhor Ator Secundário, deixando para trás nomeados de peso como Christopher Plummer ("Todo o Dinheiro do Mundo") ou Willem Dafoe ("The Florida Project"). Pelo seu papel de Winston Churchill em "A Hora Mais Negra", Gary Oldman venceu o primeiro Óscar (Melhor Ator Principal) da sua carreira.

Depois de "A Forma da Água", o mais premiado foi "Dunkirk", de Christopher Nolan, nas categorias técnicas de Melhor Mistura de Som, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem. Já "A Linha Fantasma", de Paul Thomas Anderson, nomeado em seis categorias, venceu apenas numa: Melhor Guarda-Roupa.

Sem prémios terminaram a noite "Lady Bird", de Greta Gerwig, a primeira mulher nomeada para o Óscar de Melhor Realização em oito anos, e "The Post", de Steven Spielberg. Já a sequela de "Blade Runner" acabou, com os prémios de Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais, por se sair melhor do que o original de Ridley Scott de 1982.

Melhor Filme Estrangeiro foi "Uma Mulher Fantástica", do chileno Sebastián Lelio, numa noite que acabou por se voltar sobretudo para o México, e não só por Guillermo del Toro o ter lembrado nos discursos com que recebeu os Óscares de Melhor Filme e de Melhor Realizador. Também pela história de resistência na Terra dos Mortos é "Coco", filme de animação da Disney premiado com dois Óscares (Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, pelo casal Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez).

A lista completa dos vencedores:

Melhor Filme

Chama-me Pelo Teu Nome

A Hora Mais Negra

Dunkirk

Foge

Lady Bird

Linha Fantasma

The Post

A Forma da Água, de Guillermo del Toro

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Realizador

Dunkirk, Christopher Nolan

Foge, Jordan Peel

Greta Gerwig,Lady Bird

Linha Fantasma, Paul Thomas Anderson

Guillermo Del Toro, A Forma da Água

Melhor Actor Principal

Timothée Chalamet, Chama-me Pelo teu Nome

Daniel Day-Lewis, Linha Fantasma

Daniel Kaluuya, Foge

Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Melhor Atriz Principal

Sally Hawkins, A Forma da Água

Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Margot Robbie, Eu, Tonya

Saorsie Ronan, Lay bird

Meryl Streep, The Post

Melhor Ator Secundário

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Três Cartazes à Beira da Estrada

Richard Jenkins, A Forma da Água

Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo

Sam Rockwell, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Atriz Secundária

Mary J Blige, As Lamas do Mississipi

Allison Janney, Eu, Tonya

Lesley Manville, Linha Fantasma

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, A Forma da Água

Melhor Fotografia

Blade Runner 2049

A Hora Mais Negra

Dunkirk

As Lamas do Mississipi

A Forma da Água

Melhor Argumento Original

Amor de Improviso

Foge

Lady Bird

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Argumento Adaptado

Chama-me Pelo Teu Nome

Um Desastre de Artista

Logan

Jogo da Alta Roda

As Lamas do Mississipi

Melhor Banda Sonora

Dunkirk

Linha Fantasma

A Forma da Água

Star Wars – O Último Jedi

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Canção Original

Mighty river, As Lamas do Mississipi

Mistery of Love, Chama-me Pelo Teu Nome

Remember me, Coco

Stand up for something, Marshall

This is me, The Greatest Showman

Melhor Filme Estrangeiro

Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio (Chile)

The Insult, de Ziad Doueiri (Líbano)

Loveless, de Andrey Zvyagintsev (Rússia)

Corpo e Alma, de Ildikó Enyedi (Hungria)

O Quadrado, de Ruben Östlund (Suécia)

Melhor Documentário

Abacus

Olhares Lugares

Icarus - Bryan Fogel

Last Men in Aleppo

Strong Island

Melhor Documentário (Curta-Metragem)

Edith e Eddie

Heaven is a traffic jam on the 405

Heroin

Kniffe Skills

Traffic Stop

Melhor Filme de Animação

The Boss baby

The Breadwinner

Coco - Lee Unrich e Darla K.Anderson

Ferdinand

Loving Vincent

Melhor Curta-Metragem de Animação

Dear Basketball - Glen Keane e Kobe Bryant

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Melhor Curta-Metragem Live Action

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

The Nephew Emmet

The Silent Child

All of us

Melhor Direção Artística

A Bela e o Monstro

Blade Runner 2049

A Hora Mais Negra

Dunkirk

A Forma da Água

Melhor Montagem

Baby Driver: Alta Velocidade

Dunkirk

Eu, Tonya

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardiões da Galáxia 2

Kong: Skull Island

Star Wars – O Último Jedi

Planeta dos Macacos: A Guerra

Melhor Mistura de Som

Baby Driver: Alta Velocidade

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars – O Último Jedi

Melhor Edição de Som

Baby Driver: Alta Velocidade

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars – O Último Jedi

Melhor Guarda-Roupa

A Bela e o Monstro

A Hora Mais Negra

Linha Fantasma

A Forma da Água

Victoria e Abdul

Melhor Caracterização

A Hora Mais Negra

Victoria e Abdul

Wonder

Notícia atualizada às 07h48