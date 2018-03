Holanda. Adeptos invadem relvado para agredir jogadores adversários (com vídeo)

Aconteceu na segunda divisão holandesa, no recinto do Go Ahead Eagles, que acabou goleado pelo De Graafschap (0-4)

São imagens incríveis que chegam da Holanda, mais propriamente da II liga de futebol. O encontro entre os Go Ahead Eagles e o De Graafschap acabou numa verdadeira batalha campal, protagonizada pelos adeptos da equipa da casa e pelos jogadores do conjunto adversário.

Tudo se precipitou pelo resultado final. Os Go Ahead Eagles, 17.ºs na tabela, foram goleados por 4-0 em pleno recinto e os adeptos canalizaram a fúria para os jogadores do De Graafaschap, quarto classificado. Ato contínuo, entraram em campo e atacaram os elementos da equipa adversária que se encontravam mais perto daquela zona do terreno.

O início do encontro, refira-se, tinha já sido atrasado devido ao uso de engenhos pirotécnicos, mas nada que fizesse prever as lamentáveis cenas que aconteceram no fim da partida. Só a intervenção dos seguranças do estádio e da polícia, que registou várias detenções, acabou por evitar males maiores.

Veja aqui as imagens das agressões: