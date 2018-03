Em entrevista ao Magazine da UEFA, o treinador do Sporting disse ter sido ele a inventar as marcações à zona no futebol.

“Muitos dos meus trabalhos, muitas das ideias da minha equipa, principalmente as que hoje se usam, como marcações à zona, as bolas paradas... Fui eu que lancei há 25 anos”, disse.

“Sou um treinador que trouxe coisas diferentes ao futebol, para além de ser apaixonado e obcecado pela perfeição”, acrescentou.