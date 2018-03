Continua interdita estrada em Castro Verde onde carros foram arrastados por ribeira

Continua interdita ao trânsito a estrada municipal que liga as povoações de Entradas e São Marcos da Ataboeira onde foram arrastados, ontem, dois carros pela corrente de uma ribeira, na zona de Castro Verde.

O acidente provocou um morto e quatro feridos que foram transportados para o Hospital de Beja.

A decisão de fechar a estrada ao trânsito foi tomada pela autarquia de Castro Verde tendo em conta que, de acordo com vice-presidente da Câmara de Castro Verde, David Marques, a água da ribeira “ainda atravessa o pontão”, disse à Lusa o autarca.

A vítima mortal foi uma mulher entre os 60 e os 70 anos. Outros quatro passageiros saíram pelo póprio pé dos automóveis sofrendo ferimentos ligeiros depois de terem sido arrastados pela corrente da Ribeira de Terges e Cobres. O alerta sido dado às 16:38 de domingo.

O corpo da mulher foi entretanto encontrado no interior do automóvel, quando a viatura foi removida da ribeira, indicaram à Lusa as autoridades.