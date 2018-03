Fidelidade compra 51% da seguradora peruana La Positiva

Com esta aquisição a seguradora entra no mercado latino-americano e poderá reforçar a estratégia de expansão internacional.

A companhia de seguros Fidelidade revelou, esta terça-feira, que assinou um acordo para adquirir 51% da seguradora peruana La Positiva que permitirá à empresa portuguesa entrar no mercado latino-americano e reforçar a estratégia de expansão internacional.

A seguradora explica que "este é o primeiro passo de um processo tendente à aquisição de uma posição de controlo" desta seguradora Latino-Americana.

No entanto, a conclusão desta operação está sujeita "a uma série de condições precedentes, incluindo a obtenção, pela Fidelidade, junto do regulador do Peru, da autorização para a aquisição da referida participação", revela.

Para o presidente da seguradora portuguesa, Jorge Magalhães Correia, citado na nota "este é mais um passo na estratégia de internacionalização da Fidelidade em curso, aproveitando as condições de crescimento económico sustentado do mercado peruano, e marca o início da nossa expansão na América Latina".

A La Positiva, é de acordo com o documento, o quarto maior grupo do setor segurador no Peru, com uma quota de mercado de 11%, prémios consolidados que ultrapassam os 500 milhões de dólares (cerca de 405,8 milhões de euros), investimentos de 1,2 mil milhões de dólares e mais de 4,3 milhões de segurados.

A seguradora, que está presente no Peru, Bolívia, Paraguai e Nicarágua, disponibiliza seguros nos ramos Não Vida e Vida, para clientes individuais e empresas.